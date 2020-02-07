Libya'daki 161 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü - Son Dakika
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Libya'daki 161 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü

7 saat önce

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 161 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Libya'daki 161 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü, System.String[]

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 161 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümet ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde, 161 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü bildirdi.

Dönenler arasında 48 kadın, 5 çocuk ve 6 bebeğin bulunduğunu kaydeden Farinloye, içlerinden bazılarının sağlık sorunları yaşadığını ifade etti.

Farinloye, 2017'den bu yana Libya'dan 14 binden fazla Nijeryalının ülkeye geri döndüğünü bildirdi.

Ülkesine dönen ve ismini vermek istemeyen 21 yaşındaki bir kadın göçmen, Libya'da daha güzel bir iş bulacakları vaadiyle kandırıldıklarını belirterek, "Maalesef oraya vardığımızda pasaportumuzu zorla aldılar ve bazılarımızı evlerine hizmetçi yaptılar. Orada çeşitli insanlık dışı muamelelere maruz kaldık." dedi.

Yaklaşık 186 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

Nijerya, Avrupa, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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