Son Dakika Haberleri: Libya'daki 173 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü
Son Dakika Güncel Libya'daki 173 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü

Libya'daki 173 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü

1 saat önce

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 173 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkesine döndü.

Libya'daki 173 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü, System.String[]

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 173 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkesine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü Alhaji İdris Muhammed, yaptığı açıklamada, Nijerya hükümeti ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde, 173 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü belirtti.

Muhammed, dönen göçmenler arasında 52 kadın, 6 çocuk ve 9 bebeğin bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmek zorunda bırakıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

Nijerya, Avrupa, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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