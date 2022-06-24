Libya'daki 178 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Libya'daki 178 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü

24.06.2022 01:50
Libya'daki 178 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 178 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 178 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Mustapha Habib, yaptığı açıklamada, hükümet ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde, 178 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü belirtti.

Habib, ülkesine dönenler arasında 73 kadın, 29 çocuk ve 6 bebeğin bulunduğunu kaydederek, bunlardan bazılarının sağlık sorunları yaşadığını ifade etti.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 17 ülkeden yaklaşık 22 bin Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak ülkesine döndü.

Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

YORUMLAR
500
Nijeryalı eski senatör ve eşi organ ticareti için 18 yaşındaki çocuğu Birleşik Krallık'a gönderirken yakalandı Nijeryalı eski senatör ve eşi organ ticareti için 18 yaşındaki çocuğu Birleşik Krallık'a gönderirken yakalandı Libya'da bakanları taşıyan helikopter teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı Libya'da bakanları taşıyan helikopter teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı
Kaynak: AA

Hükümet, Nijerya, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'daki 178 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:00 CHP'li başkanın "Gece görüşlü helikopterler envanterde yok" sözlerine Bakan Soylu'dan sert çıkış
00:59 Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaşan OGM kritik saat aralığını verdi
00:37 Türkiye Futbol Federasyonu, 2 yıl daha beIN Sports ile sözleşme imzaladı
23:55 Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı! Büyükbaş hayvan 30 bin liradan başlıyor 60 bin liraya kadar çıkıyor
23:53 Nijeryalı eski senatör ve eşi organ ticareti için 18 yaşındaki çocuğu Birleşik Krallık'a gönderirken yakalandı
23:50 Define aramak için kuyu kazan adam, çukura düşerek hayatını kaybetti
23:47 Marmaris'te çıkan yangın sonrası evlerinden tahliye edilen vatandaşlara 3'er bin lira destek verildi
23:44 6. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Stokçulara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek
23:41 ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'dan tamamen çekime kararı aldı
23:13 Marmaris'te orman yangınını çıkaran şahsın sorgudaki ilk ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 01:56:22. #1.11#
SON DAKİKA: Libya'daki 178 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement