Libya'daki 180 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü - Son Dakika

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 180 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, yaptığı açıklamada, hükümet ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde, 180 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü belirtti.

Ülkesine dönenler arasında 74 kadın, 26 çocuk ve 16 bebeğin bulunduğunu kaydeden Farinloye, bunlardan bazılarının sağlık sorunları yaşadığını ifade etti.

Farinloye, "Bu kişiler çeşitli Avrupa ülkelerinde daha iyi bir yaşam için ülkeyi terk etmişlerdi ancak yolculukları hüsrana uğradığında geri dönmeyi seçtiler." dedi.

Dönenlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolasıyla karantinaya alınacağını belirten Farinloye, ayrıca bu kişilere çeşitli beceri edinme ve küçük ölçekli girişimcilik teknikleri konusunda eğitim verileceğini kaydetti.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 17 ülkeden yaklaşık 22 bin Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak ülkesine döndü.

Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.