Son Dakika Haberleri: Libya'daki 326 Nijeryalı Göçmen Ülkesine Döndü

Libya'daki 326 Nijeryalı Göçmen Ülkesine Döndü

2 saat önce

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 326 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan Nijerya'ya döndü.

Libya'daki 326 Nijeryalı Göçmen Ülkesine Döndü, System.String[]
Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 326 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan Nijerya'ya döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü Alhaji İdris Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya federal hükümeti, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Gönüllü Geri Dönenler (AVR) iş birliğinde 326 Nijeryalı düzensiz göçmenin, kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü duyurdu.

Muhammed, dönen göçmenler arasında 148 kadın, 8 çocuk ve 27 bebek olduğunu kaydetti.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 8 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmek zorunda bırakıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:11 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa Ligindeki Türk Derbisinde Gülen Taraf Fenerbahçe Beko Oldu! Ryan Donk, 2 Maç Daha Forma Giyerse Sözleşmesi 1 Yıl Uzayacak

İngiliz Devi Liverpool, Abdülkadir Ömür İçin Harekete Geçti Son Dakika! Eren Erdem 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 19:18:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya'daki 326 Nijeryalı Göçmen Ülkesine Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]