Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite üyeleri ateşkes anlaşmasını görüştü - Son Dakika
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Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite üyeleri ateşkes anlaşmasını görüştü

16.06.2022 03:28
Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite üyeleri ateşkes anlaşmasını görüştü

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitenin üyeleri, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelerek ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasına yönelik çabaları görüştü.

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitenin üyeleri, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelerek ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasına yönelik çabaları görüştü.

Görüşmeye dair Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

5+5 Ortak Askeri Komitenin mayıs ayında Toledo, haziran ayında da Tunus'ta bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "Ateşkesin tarafları, Cenevre'de imzalanan Libya ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasına yönelik seçenekleri içeren toplantı düzenledi." İfadesi kullanıldı.

Öte yandan görüşmenin "yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin Libya'dan çekilmesine yönelik çaba ve düzenlemeleri koordine etmeyi" amaçladığı vurgulandı.

5+5 Ortak Askeri Komite

BM himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komite'de, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran komite, bu kapsamda Şubat 2021'de Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kahire, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite üyeleri ateşkes anlaşmasını görüştü - Son Dakika

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