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Libya'daki Adalet ve İnşa Partisi, seçimlere yeni bir liderle gireceğini açıkladı - Son Dakika

Libya'daki Adalet ve İnşa Partisi, seçimlere yeni bir liderle gireceğini açıkladı

17.06.2021 18:27

Libya'nın önde gelen siyasi partilerinden Adalet ve İnşa Partisi (JCP), ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere yeni bir lider seçerek gideceklerini duyurdu.

Libya'nın önde gelen siyasi partilerinden Adalet ve İnşa Partisi (JCP), ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere yeni bir lider seçerek gideceklerini duyurdu.

Libya Müslüman Kardeşler Hareketine yakınlığıyla bilinen JCP'nin bugün başkent Trablus'ta başlayan ve üç gün sürecek 2. Olağanüstü Kongresi, Genel Başkan Muhammed Savvan, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve parti üyelerinin yanı sıra Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin katılımıyla düzenlendi.

Kongrenin açılışında konuşan Muhammed Savvan, parti içinde "barışçıl ve demokratik dönüşümü ilke olarak benimsediklerini" vurgulayarak, görevini kongredeki oylama sonucunda yeni seçilecek kişiye devredeceğini belirtti.

Ülkede 24 Aralık'ta yapılacak seçimlerin önünde çeşitli meydan okumalar olduğuna işaret eden Savvan, anayasa referandumu, seçimler kanunu ve devlet başkanının seçilme kriterleri gibi tartışmalı konularda Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin ortak çalışmasının gerektiğini kaydetti.

Savvan, ayrıca, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Bingazi kentinde büyük güvenlik sorunları bulunduğuna ve burada işlenen suikastlere dikkati çekerek, "Hükümetin başarısının temeli, yapacağı çalışmalara başkent Trablus'tan değil, Güney (Fizan) ve Doğu Bölgesinden (Sirenayka) başlaması olacaktır." dedi.

Kongredeki oylamada yeni genel başkan belirlenecek

Partinin Yüksek Kurul Başkanı Necat Şerefuddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olağanüstü kongre davetinin Genel Başkan Savvan'dan geldiğini belirterek, kongre süresince yeni bir genel başkan, merkez yönetim kurulu ve disiplin kurulu belirleyeceklerini aktardı.

Parti tüzüğüne göre Savvan'ın 4 yıl olan genel başkanlık süresinin normal şartlarda 2018'de dolduğunu, ancak ülkedeki savaş nedeniyle kongre düzenlenemediğini kaydeden Şerefuddin, bu değişimin parti içindeki "barışçıl ve demokratik dönüşüm ilkesinin bir yansıması" olduğunu ifade etti.

Parti Sözcüsü Semira el-Azzabi de, Libya halkının beklentilerini gerçekleştirmenin tek yolunun barışçıl dönüşüm ve seçimler olduğuna dair güçlü bir mesaj vermek istediklerinin altını çizerek, "Bunu gerçekleştirmenin yolunun da silah sandıkları ve kanlı askeri girişimlerle değil oy sandıkları ile gerçekleşeceğini savunuyoruz." diye konuştu.

Azzabi, "Seçimlerin gözlenmesi, desteklenmesi ve güvenliğinin sağlanması için, uluslararası kurumlara, Birleşmiş Milletler'e (BM) ve Libya'nın istikrarına katkı sunan ülkelere çağrı yapıyoruz." dedi.

Libya krizine siyasi çözüm için BM öncülüğünde yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu kapsamında, 24 Aralık'ta başkanlık ve parlamento seçimlerine gidilmesi kararlaştırılmış ve ülkeyi seçimlere götürmesi için şubatta geçici Ulusal Birlik Hükümeti seçilmişti.

Libya'daki Adalet ve İnşa Partisi, seçimlere yeni bir liderle gireceğini açıkladı
Libya'daki Adalet ve İnşa Partisi, seçimlere yeni bir liderle gireceğini açıkladı
Libya'daki Adalet ve İnşa Partisi, seçimlere yeni bir liderle gireceğini açıkladı
Libya'daki Adalet ve İnşa Partisi, seçimlere yeni bir liderle gireceğini açıkladı
Libya'daki Adalet ve İnşa Partisi, seçimlere yeni bir liderle gireceğini açıkladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'daki Adalet ve İnşa Partisi, seçimlere yeni bir liderle gireceğini açıkladı - Son Dakika


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