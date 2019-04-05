Libya'daki Askeri Operasyonlara Derhal Son Verin"

Almanya
, Libya
'daki silahlı güçlere, askeri operasyonlarına derhal son vermeleri çağrısında bulundu. Hükümet
Sözcüsü Steffen Seibert
, Berlin
'deki olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, Libya'da son günlerde gerilimin tırmanmasından büyük endişe duyduklarını söyledi. BM
Güvenlik Konseyinin Libya'daki gelişmeleri konuşmak üzere acil toplantıya çağrıldığını belirten Seibert, "Sorumlulara, askeri operasyonlarına derhal son vermeleri ve gerilimi tırmandıracak söylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.
Almanya'nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
'in siyasi çözüm çabalarını güçlü şekilde desteklediğini vurgulayan Seibert, "Şunu açıkça söylememiz gerekiyor, Libya'da askeri bir çözüm söz konusu olamaz. BM Genel Sekreteri'nin ve Libya Özel Temsilcisi (Gassan) Selame'nin gerilimi düşürme ve siyasi çözüm çabalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter
, perşembe günü birliklerine "terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için" ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ise Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus
'a yaklaşması üzerine seferberlik ilan etmişti.
General Hafter, yayımladığı ses kaydında, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı.
Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.