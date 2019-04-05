Son Dakika Haberleri: Libya'daki Askeri Operasyonlara Derhal Son Verin"

Libya'daki Askeri Operasyonlara Derhal Son Verin"

2 saat önce

Almanya, Libya'daki silahlı güçlere, askeri operasyonlarına derhal son vermeleri çağrısında bulundu.

Libya'daki Askeri Operasyonlara Derhal Son Verin
Almanya, Libya'daki silahlı güçlere, askeri operasyonlarına derhal son vermeleri çağrısında bulundu.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'deki olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, Libya'da son günlerde gerilimin tırmanmasından büyük endişe duyduklarını söyledi.

BM Güvenlik Konseyinin Libya'daki gelişmeleri konuşmak üzere acil toplantıya çağrıldığını belirten Seibert, "Sorumlulara, askeri operasyonlarına derhal son vermeleri ve gerilimi tırmandıracak söylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Almanya'nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in siyasi çözüm çabalarını güçlü şekilde desteklediğini vurgulayan Seibert, "Şunu açıkça söylememiz gerekiyor, Libya'da askeri bir çözüm söz konusu olamaz. BM Genel Sekreteri'nin ve Libya Özel Temsilcisi (Gassan) Selame'nin gerilimi düşürme ve siyasi çözüm çabalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, perşembe günü birliklerine "terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için" ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ise Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine seferberlik ilan etmişti.

General Hafter, yayımladığı ses kaydında, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı.

Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: AA

Berlin, Birleşmiş Milletler, Almanya, Libya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Play-Off'u Garantileyen Anadolu Efes, Olimpia Milan'ı 101-95 Mağlup Etti Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 16:09:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya'daki Askeri Operasyonlara Derhal Son Verin"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]