Libya'daki ayan meclisleri, parlamento seçimlerinin en hızlı sürede yapılmasını istedi - Son Dakika
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Libya'daki ayan meclisleri, parlamento seçimlerinin en hızlı sürede yapılmasını istedi

23.02.2022 03:27
Libya'daki ayan meclisleri, parlamento seçimlerinin en hızlı sürede yapılmasını istedi

Libya'nın başkenti Trablus'ta toplanan Misrata ve Trablus Büyükşehir Ayan Meclisleri, ülkedeki bölünmüşlüğün tamamen giderilmesi için parlamento seçimlerinin en kısa sürede yapılması çağrısında bulundu.

Libya'nın başkenti Trablus'ta toplanan Misrata ve Trablus Büyükşehir Ayan Meclisleri, ülkedeki bölünmüşlüğün tamamen giderilmesi için parlamento seçimlerinin en kısa sürede yapılması çağrısında bulundu.

Misrata ve Trablus Büyükşehir Ayan Meclisi tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, Libya'da yaşanan mevcut siyasi krizden " Tobruk'taki Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi üyeleri sorumlu" tutulduğu kaydedildi.

Ayan meclisleri, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi üyelerinden en geç "27 Şubat'a kadar" istifalarını sunmaları çağrısı yaptı.

Açıklamada, "Ülkeyi birleştirecek ve kutuplaşmaya son verecek olan tek yolun parlamento seçimlerinin yapılmasıdır. Haziran 2022'den önce seçimlerin gerçekleşmesine yönelik yapılması gereken her türlü işlemi onayladığımızı buradan herkese bildiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Devlet Yüksek Konseyi'ne Temsilciler Meclisi tarafından parlamento seçimlerinin ertelenmesine yönelik girişimlere karşı konulması çağrısında bulunuldu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada haziran ayında seçimlerin yapılmasını sağlayacak "Emanetin halka teslimi" isimli bir plan oluşturduklarını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.

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Parlamento, Misrata, Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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