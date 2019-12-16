Libya'daki belediye başkanlarından Türkiye ile imzalanan mutabakatlara destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'daki belediye başkanlarından Türkiye ile imzalanan mutabakatlara destek - Son Dakika

Libya'daki belediye başkanlarından Türkiye ile imzalanan mutabakatlara destek

6 saat önce

Libya'daki bazı belediye başkanları, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan iki mutabakat muhtırasına da tam destek verdiklerini açıkladı.

Libya'daki belediye başkanlarından Türkiye ile imzalanan mutabakatlara destek, System.String[]

Libya'daki bazı belediye başkanları, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan iki mutabakat muhtırasına da tam destek verdiklerini açıkladı.

Libya'nın batı ve orta bölgelerinden belediye başkanları ile akil insanlar, başkent Trablus'taki Vaddan Oteli'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yayımlanan videoda, söz konusu iki mutabakat muhtırasının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere hakları geri kazanmada meşru bir yol olduğu belirtildi.

Mutabakat muhtıralarının ülkenin geleceğini ve egemenliğini güvence altına aldığı aktarılan videoda, dost ve kardeş ülkelerden savaşı bitirme ve devlet kurumlarını inşa etmede Libyalılara destek vermeleri talep edildi.

Ülkenin batı bölgesinin ileri gelenlerinden Et-Tahir Muhammed Sule de Tanasuh kanalına yaptığı açıklamada, "Mutabakat muhtıraları, bazı ülkelerin Halife Hafter'e gerekçesiz ve yasa dışı şekilde destek verme yarışına girmesinin gölgesinde su ve ekonomik haklarımızı güvence altına alıyor." ifadelerini kullandı.

Sule, batı bölgesindeki belediye başkanlarının ve akil insanların açıklamasını, sivil devletin inşası konusunda kararlılık mesajı olarak nitelendirdi.

Türkiye ile Libya'daki uluslararası meşruiyete sahip UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Trablus, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:38 Kaynak: AA
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