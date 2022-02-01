Libya'daki BM Destek Misyonu'nun görev süresi 3 ay daha uzatıldı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu'nun (UNSMIL) görev süresinin 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin resmi internet sitesinden konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "15 üyeli Güvenlik Konseyi oy birliği ile hareket ederek, Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu'nun (UNSMIL) görev süresini 3 ay süre ile 30 Nisan'a kadar uzattı." ifadelerine yer verildi.

BMGK, UNSMIL'in görev süresini daha önce 3 kez daha uzatma kararı almıştı.