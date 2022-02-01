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Libya'daki BM Destek Misyonu'nun görev süresi 3 ay daha uzatıldı - Son Dakika

Libya'daki BM Destek Misyonu'nun görev süresi 3 ay daha uzatıldı

01.02.2022 14:28
Libya'daki BM Destek Misyonu'nun görev süresi 3 ay daha uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu'nun (UNSMIL) görev süresinin 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu'nun (UNSMIL) görev süresinin 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin resmi internet sitesinden konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "15 üyeli Güvenlik Konseyi oy birliği ile hareket ederek, Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu'nun (UNSMIL) görev süresini 3 ay süre ile 30 Nisan'a kadar uzattı." ifadelerine yer verildi.

BMGK, UNSMIL'in görev süresini daha önce 3 kez daha uzatma kararı almıştı.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, UNSMIL, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'daki BM Destek Misyonu'nun görev süresi 3 ay daha uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'daki BM Destek Misyonu'nun görev süresi 3 ay daha uzatıldı - Son Dakika
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