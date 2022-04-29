Libya'daki BM Destek Misyonu'nun görev süresi 3 ay daha uzatıldı - Son Dakika
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Libya'daki BM Destek Misyonu'nun görev süresi 3 ay daha uzatıldı

29.04.2022 20:50
Libya'daki BM Destek Misyonu'nun görev süresi 3 ay daha uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu'nun (UNSMIL) görev süresinin 3 ay daha uzatıldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu'nun (UNSMIL) görev süresinin 3 ay daha uzatıldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin resmi internet sitesinde konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "15 üyeli Güvenlik Konseyi oy birliği ile hareket ederek, Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu'nun (UNSMIL) görev süresini 3 ay süre ile 31 Temmuz'a kadar uzattı." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL)

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, Libya makamlarının 2011'deki çatışmalar sonrası ülkedeki siyasi geçiş sürecini destekleme talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi tarafından 16 Eylül 2011 tarihinde kurulan entegre bir özel siyasi misyondur.

Özel danışmanlığını Stephanie Williams'ın yürüttüğü Libya Destek Misyonu, 98 yerel personel, 210 uluslararası personel ve 6 BM gönüllüsü ile siyasi geçiş süreci, insan hakları, düzensiz göç, kalkınma ve iletişim gibi konularda çalışmalar yürütüyor.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, UNSMIL, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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