Libya'daki BM Misyonu, Hafter milislerinin Tragin'deki seçimleri durdurmasından rahatsız - Son Dakika

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı bir grubun, Tragin'deki yerel seçim sürecini akamete uğratmasından endişe duyduğunu açıkladı.

UNSMIL'in Facabook sayfasından yapılan açıklamada, belediye meclisi seçimlerinin yerel düzeyde demokratik canlılığın temeli olduğu vurgulandı.

Ülkenin güneyindeki Gat'ta geçen hafta yapılan seçimlerin memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Tragin'deki seçim sürecinin ise bugün Libya Arap Silahlı Kuvvetleri'nden (Hafter milisleri) silahlı bir grup tarafından bozulmasından derin rahatsızlık duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Tragin ya da herhangi bir yerdeki Libya vatandaşlarının kendi belediye meclislerini seçmelerinin temel insan haklarından biri olduğu kaydedildi.

UNSMIL, Libya'daki tüm taraflara uluslararası kanunlara bağlı kalma ve ülke çapında demokratik süreci destekleme çağrısı yaptı.

Yerel kaynaklar, ülkenin güneyinde yer alan Tragin'deki Eğitim Fakültesinde seçimler sırasında silahlı bir grubun sandıklara saldırdığını ve olaydan sonra tüm merkezlerde seçimlerin durdurulduğunu açıklamıştı.