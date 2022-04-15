Libya'daki BM misyonundan "keyfi gözaltıların son bulması" çağrısı - Son Dakika
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Libya'daki BM misyonundan "keyfi gözaltıların son bulması" çağrısı

15.04.2022 18:20
Libya'daki BM misyonundan "keyfi gözaltıların son bulması" çağrısı

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), ülkede keyfi olarak gözaltına alınan kişilerin bir an önce serbest bırakılması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), ülkede keyfi olarak gözaltına alınan kişilerin bir an önce serbest bırakılması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, bir süredir gözaltında tutulan Libya Kızılay Başkanı Mansur Atti, eski Libya Posta Telekom ve Bilgi Teknolojileri Şirketi Başkanı Faysal Gergab ve Libya Öğrencileri Genel Birliği Başkanı Mohammad el-Kıblevi'nin serbest bırakılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Libyalı yetkililerden keyfi gözaltıların son bulmasını talep ediyoruz. Libya'daki tutuklamalar insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan ABD'nin Libya Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise insan haklarının, ABD ve Libya arasındaki ikili ilişkilerde önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.

Bugün serbest bırakılan Atti, Gergab ve Kıblevi, bir süre önce herhangi bir sebep açıklanmaksızın gözaltına alınmıştı. Söz konusu kişilerin nerede ve ne kadar süreyle gözaltında tutulduğu bilinmiyor.

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Birleşmiş Milletler, Kızılay, UNSMIL, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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