Libya'daki Brega Limanı'nda petrol ihracatı durdu - Son Dakika
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Libya'daki Brega Limanı'nda petrol ihracatı durdu

19.04.2022 17:02
Libya'daki Brega Limanı'nda petrol ihracatı durdu

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin doğusundaki Brega Limanı'ndan petrol ihracatının "mücbir sebepten" dolayı durduğunu bildirdi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin doğusundaki Brega Limanı'ndan petrol ihracatının "mücbir sebepten" dolayı durduğunu bildirdi.

NOC, Facebook üzerinden konuya dair açıklama yayımladı.

Açıklamada, ülkedeki önemli petrol üretim sahalarının kapatılmasının Brega Limanı'ndan petrol piyasasına yönelik çalışmaları imkansız hale getirdiği belirtildi.

Kurum, petrol ihracatının durdurulması nedeniyle yeni bir duyuruya kadar "mücbir sebep" ilan edildiğini kaydetti.

Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan tarihlerinde ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara Petrol Sahası ile doğudaki Zeytuna Limanı'nda da mücbir sebep bildirerek, üretimin ve ihracatın durduğunu açıklamıştı.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarındaki petrol ihracatı, Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'tan fazlasını oluşturuyor.

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Facebook, Petrol, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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