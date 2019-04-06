Son Dakika Haberleri: Libya'daki Çatışma G7 ve BM Tarafından Kınandı

Libya'daki Çatışma G7 ve BM Tarafından Kınandı

6 dakika önce

Dünya en güçlü 7 ülkesinin oluşturduğu G7 ve Birleşmiş Milletler, ülkenin doğusunda General Halife Hafter güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükumeti'ne bağlı güçler arasında yaşanan çatışmayı kınadı.

Libya'daki Çatışma G7 ve BM Tarafından Kınandı, System.String[]
Dünya en güçlü 7 ülkesinin oluşturduğu G7 ve Birleşmiş Milletler, ülkenin doğusunda General Halife Hafter güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükumeti'ne bağlı güçler arasında yaşanan çatışmayı kınadı.

Libya'nın başkenti Trablus'a doğru ilerleyen General Halife Hafter güçleri ve Ulusal Mutabakat Hükumeti'ne bağlı güçleri arasında başlayan çatışma G7 grubu ülkeleri ve BM tarafından kınanarak "tüm askeri faaliyetleri derhal durdurmaya" çağırdı. Uluslararası havaalanının yakınında güneyde çatışmalar sürüyor. Kentteki BM birlikleri alarm durumuna geçirildi. Libya'nin başkenti Trablus, Birlemiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve AB tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükumeti kontrolünde. 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonra Libya, Trablus'taki Uluslararası destekli hükumet ile doğudaki Hafter güçleri arasında bölünmüştü. - TRABLUS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:02 Kaynak: İHA

Libya, Birleşmiş Milletler, Güncel
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