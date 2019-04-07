Libya'daki Çatışmalarda 7 Kişi Öldü, 55 Kişi Yaralandı

Libya
'nın başkenti Trablus
'un çevresinde devam eden çatışmalarda 7 kişi öldü, 55 kişi yaralandı.
Libya'nın başkenti Trablus'un çevresinde General Halife Hafter
güçleri ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Trablus'taki sahra hastanesinin sözcüsü Malik Mersit, başkent çevresindeki çatışmalarda biri sivil, 6'sı asker olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin de yaralandığını açıkladı. Mersit, çatışma bölgesinden 12 ailenin tahliye edildiğini söyledi.
Libya'nın doğusunda büyük bir alanı kontrolü altında tutan General Halife Hafter, Perşembe günü yaptığı açıklamada Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolündeki başkent Trablus'u ele geçirmek için "Trablus'u özgürleştirme operasyonu" adı altında askeri harekat başlattıklarını duyurmuştu. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ise Hafter'in açıklamasının ardından seferberlik, askeri hazırlılık ve maksimum acil durum ilan etmişti.
Libya'nin başkenti Trablus, Birlemiş Milletler (BM
) tarafından tanınan ve AB
tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolünde bulunuyor. 2011'de Muammer Kaddafi
'nin devrilmesinden sonra Libya, Trablus'taki uluslararası destekli hükümet ile doğudaki Hafter güçleri arasında bölünmüştü. - TRABLUS