Libya'daki Çatışmalarda Bir Gazeteci Öldü
31 dakika önce
Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı güçler arasında çıkan çatışmada bir serbest gazeteci hayatını kaybetti.
Libya
'nın başkenti Trablus
'ta silahlı güçler arasında çıkan çatışmada bir serbest gazeteci hayatını kaybetti.
Libya medyasında yer alan haberlere göre, Trablus'un güneyinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı (UMH) Trablus Koruma Gücü ile Terhune Yedinci Tugayı arasında çıkan çatışmalarda Libyalı serbest gazeteci Muhammed bin Halife öldü. Söz
konusu gazetecinin Trablus'un güneyindeki Seyidi es-Sayih bölgesinde çıkan çatışmaları takip ettiği sırada şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Libya'daki çatışmalarda 2018'de de bir foto muhabiri hayatını kaybetmişti.
Trablus'ta 4 aylık ateşkesi sonra erdiren çatışmalar geçen çarşamba günü UMH'ya bağlı Trablus Koruma Gücü'nün UMH tarafından daha önce feshedildiği açıklanan Terhune Yedinci Tugayı'na ait güçleri "kentin askeri sınırlarından çekilmemekle" suçlaması üzerine yeniden başlamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:19 Kaynak: AA
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