Libya'daki Çatışmalarda Ölü Satısı 47'ye Yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Libya'nın başkenti Trablus'un çevresinde çıkan çatışmalarda ölü sayısının 47'ye, yaralı sayısının 181'e yükseldiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Libya'nın başkenti Trablus'un çevresinde çıkan çatışmalarda ölü sayısının 47'ye, yaralı sayısının 181'e yükseldiğini açıkladı.



Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu Komutanı Halife Hafter'in başkent Trablus'u Ulusal Mutabakat Hükumetinden almak için başlattığı saldırıda çatışmaların şiddeti artıyor. Geçtiğimiz gün şehirdeki havalimanları bombalanarak tüm havalimanları kapatılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bölgedeki hastanelerin 47 kişinin öldüğünü, 181 kişinin yaralandığını bildirdiğini açıkladı.



İlaç sıkıntısı artacak



Eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından beri ülkede ilaç ikmalinin gittikçe azaldığını hatırlatan WHO Sözcüsü Tarik Jasarevic, ilaç sıkıntısının artacağı konusunda uyardı. Jasarevic, ölenlerin çoğunun savaşçı olduğunu ancak 2 doktor dahil sivillerin de hayatını kaybettiğine dikkat çekti.



Libya Ulusal Ordusunun Doğu'daki kuvvetlerini elinde bulunduran Halife Hafter, ülkedeki DEAŞ ve El Kaide unsurlarını temizledikten sonra, uluslararası camia tarafından resmen tanınan Ulusal Mutabakat Hükumetini Trablus'tan çıkarmak için saldırıya geçmişti. Yıllardır süren barış görüşmelerinin ardından yapılan bu saldırıyı kınayan Libya Başbakanı Fayiz El Serrac, Hafter'in görüşmelere ihanet ettiğini söylemişti.



Ülkede 2011 yılından beri otoritenin sağlanamaması sebebiyle ülke dış göç vermeye başladı, petrol üretimi azaldı ve Libya toprakları Afrika'dan Avrupa'ya yapılan göçlerin geçiş noktası oldu. - TRABLUS

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu

Eşinin Ölümünü Seladan Duyan Talihsiz Kadın, Kalp Kriziyle Yaşamını Yitirdi

Oktay Kaynarca, Canlandırdığı Süleyman Çakır Rolünün Ölüm Yıl Dönümünü Andı

"Ya Borcunu Ver Ya Eşini" Diyen Amcasını Öldürüp Gömen Yeğenin Cezası Belli Oldu!