Libya'daki Essaidiye bölgesinde toplu mezar bulundu

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı Essaidiye bölgesinde toplu mezar bulundu.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birliklerin, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişi sürüyor. Demirören Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Essaidiye bölgesinde toplu mezar bulundu. UMH'ye bağlı ekipler tarafından toplu mezarlara ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.