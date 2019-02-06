Son Dakika Haberleri: Libya'daki Ganalı Düzensiz Göçmenler Ülkelerine Dönüyor

Libya'daki Ganalı Düzensiz Göçmenler Ülkelerine Dönüyor

41 dakika önce

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen binden fazla Ganalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Libya'daki Ganalı Düzensiz Göçmenler Ülkelerine Dönüyor, System.String[]
Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen binden fazla Ganalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Gana koordinatörü Anita J. Wadud, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018'den bu yana binden fazla Ganalı göçmenin Libya'dan Gana'ya döndüğünü belirtti.

Dönenlerin Gana hükümeti ve IOM yardımlarıyla ülkeye giriş yaptığını ifade eden Wadud, "Yüzde 99,9'u kendi ülkelerine döndükleri için mutlu." dedi.

Wadud, söz konusu kişilere IOM ve Avrupa Birliği (AB) tarafından rehabilitasyon ve mesleki eğitim desteği sağlandığını kaydetti.

IOM tarafından yayımlanan rapora göre, yaklaşık 60 bin Ganalı düzensiz göçmen Libya'da yaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:00 Kaynak: AA

Avrupa, Libya, Güncel
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