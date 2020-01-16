Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter Atina'ya geldi - Son Dakika
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Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter Atina'ya geldi

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, Yunan hükümeti temsilcileriyle görüşmek üzere özel bir uçak ile Atina'ya geldiği bildirildi.

Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter Atina'ya geldi, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, Yunan hükümeti temsilcileriyle görüşmek üzere özel bir uçak ile Atina'ya geldiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Hafter'in, Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya konulu konferans öncesinde Yunan yetkililerle temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde "gizlice" Atina'ya geldiği belirtilirken, Atina'ya geliş saati ve uçağın hangi havaalanına indiği konusunun güvenlik nedeniyle gizli tutulduğu ifade edildi.

Öte yandan Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Hafter'in yarın Başbakan Kiryakos Miçotakis ve ardından Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geleceğini duyurdu.

Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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