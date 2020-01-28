Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler başkent Tarablus'ta bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler başkent Tarablus'ta bir... - Son Dakika

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler başkent Tarablus'ta bir...

6 saat önce

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler başkent Tarablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi, ölü ve yaralılar var.

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler başkent Tarablus'ta bir..., System.String[]

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler başkent Tarablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi, ölü ve yaralılar var

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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