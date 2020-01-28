Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler başkent Tarablus'ta bir... - Son Dakika

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Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler başkent Tarablus'ta bir...
6 saat önce
Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler başkent Tarablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi, ölü ve yaralılar var.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:12 Kaynak: AA
Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler başkent Tarablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi, ölü ve yaralılar var
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