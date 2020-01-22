Libya'daki Hafter güçleri, Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen Trablus ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'daki Hafter güçleri, Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen Trablus ve... - Son Dakika

Libya'daki Hafter güçleri, Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen Trablus ve...

6 saat önce

Libya'daki Hafter güçleri, Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürmekle tehdit etti.

Libya'daki Hafter güçleri, Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen Trablus ve..., System.String[]

Libya'daki Hafter güçleri, Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürmekle tehdit etti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:16 Kaynak: AA
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