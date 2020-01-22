Libya'daki Hafter güçleri, Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen Trablus ve... - Son Dakika

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Libya'daki Hafter güçleri, Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen Trablus ve...
6 saat önce
Libya'daki Hafter güçleri, Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürmekle tehdit etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:16 Kaynak: AA
Libya'daki Hafter güçleri, Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürmekle tehdit etti.
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