Son Dakika Haberleri: Libya'daki Hafter güçlerinden UMH'ye ait askeri mevziye saldırı
Son Dakika Güncel Libya'daki Hafter güçlerinden UMH'ye ait askeri mevziye saldırı

Libya'daki Hafter güçlerinden UMH'ye ait askeri mevziye saldırı

1 saat önce

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başkent Trablus'taki tugayına hava saldırısı düzenledi.

Libya'daki Hafter güçlerinden UMH'ye ait askeri mevziye saldırı, System.String[]

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başkent Trablus'taki tugayına hava saldırısı düzenledi.


Hafter güçlerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, UMH'ye ait Bab Tacura Tugayının hedef alındığı belirtildi.

Görgü tanıkları da Tugayın yerleşim yeri yakınında bulunması sebebiyle saldırının bölge sakinlerinde korku ve paniğe neden olduğunu kaydetti.

UMH'den söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri karşı operasyon başlatmıştı.

Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:00 Kaynak: AA
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