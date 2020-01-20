Libya'daki Hafter milislerinin, başkent çevresinde ateşkes ihlali devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'daki Hafter milislerinin, başkent çevresinde ateşkes ihlali devam ediyor - Son Dakika

Libya'daki Hafter milislerinin, başkent çevresinde ateşkes ihlali devam ediyor

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkentin güneyindeki farklı cephelerde havan atışıyla ateşkesi ihlale devam ediyor.

Libya'daki Hafter milislerinin, başkent çevresinde ateşkes ihlali devam ediyor, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkentin güneyindeki farklı cephelerde havan atışıyla ateşkesi ihlale devam ediyor.

Berlin Konferansı'nda Libyalı taraflar sahadaki ateşkese bağlı kalacağı vaadinde bulunmasına rağmen başkent Trablus'ta akşam saatlerinde yine patlama sesleri duyuldu.


Uluslararası meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin başkentin güneyindeki cephelerde "rastgele havan atışıyla" ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

Medeni, Hafter milislerinin başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde kullandığı top bataryasının, UMH güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.


Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum, 19 Ocak Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanırken Halife Hafter'e bağlı milisler, aynı şekilde Hallatat bölgesinde havan atışıyla ateşkesi ihlal etmişti. Hafter milislerinin havan saldırısında petrol tankerleri isabet almış ve yangın çıkmıştı.

Hafter milisleri dün gece Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesinin ardından da başkentin Selahaddin bölgesine havan saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal etmişti.

Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya Konferansı sonrası UMH, kararını verdi: Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız
Berlin Zirvesi'ne davet edilmeyen Yunanistan'dan ırkçı manşet! Kongo'yu hedef aldılar Eski Yunan bakan, Miçotakis'i eleştirdi: Erdoğan'ın elini güçlendirdi Moskova'daki anlaşmayı imzalamadan kaçan Hafter Berlin'de de aynı şeyi yapmış! Telefonunu kapatıp Berlin'i terk etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 03:41:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'daki Hafter milislerinin, başkent çevresinde ateşkes ihlali devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]