Libya'daki inşaat fuarına yerli ve yabancı onlarca firma katıldı - Son Dakika

Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen inşaat fuarı ve foruma, aralarında Türk firmalarının da bulunduğu yerli ve yabancı onlarca firma katıldı.

Yerli ve yabancı 45 inşaat, mimarlık ve mühendislik şirketinin katıldığı inşaat fuarı ve forum kapsamında "bugün ve gelecek arasında şehir planlaması", "bankalar ve özel sektör arasındaki genel kalkınma projelerinin gayrimenkule etkileri" ve "Libya'da kentleşmeyi geliştirmenin yolları" gibi farklı konularda paneller düzenlendi ve sunumlar yapıldı.

Fuara katılan Libya Ortak Projeler Şirketi (PPP) Proje Müdürü Mudellele Suveyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faaliyetlerini ve projelerini tanıtmak üzere burada olduklarını söyledi.

Suveyd, Libya devlet başkanlığının konuk ağırlama salonu, Trablus'un Gırgariş bölgesinde "Endülüs kahvehaneleri" ve yine Trablus'ta 12 hektarlık bir alanı kaplayan "su şehri" gibi projeleri olduğunu aktardı.

"Su şehri" projesini fuarda görüntülü olarak ekranlardan katılımcıların beğenisine sunduklarını ifade eden Suveyd, projenin tasarımının kendileri tarafından yapıldığını kaydetti.

Suveyd ayrıca Trablus'un Şaab Limanı yakınında deniz müzesi, akvaryum ve su oyunları alanlarını içeren büyük bir projelerinin daha olduğunu belirterek, projelerini şimdilik sadece Libya içinde yoğunlaştıklarını ülke dışına çıkmadıklarını söyledi.

Bölgede yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteriyorlar

Libya merkezli "Sahra" şirketinin kurucu ortağı ve Libya'daki sorumluluklarını üstlenen genel müdürü Vedat Öztürk ise bölgede yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Öztürk, Kuzey Afrika genelinde ve Libya özelinde faaliyetlerini yoğunlaştıran büyük bir grup olduklarını ve Haziran 2021'de resmi süreçlerini tamamlayarak Trablus'ta resmen faaliyetlerine başladıklarını anlattı.

Mimarlık ve mühendislik hizmetlerini ifa etmek üzere Libya'da olduklarını dile getiren Öztürk, ülkenin siyasi konjonktüründen bağımsız olarak çok önceden bir konum aldıklarını, Libya'nın geleceğine güvendiklerini ve kendi altyapılarının buna uygun olduğunu bildiklerini söyledi.

Çok uzak coğrafyalarda yıllar yılı önemli faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu faaliyetlerden doğan çok ciddi tecrübelerimiz var. Bu tecrübeleri yeni dönemde Libya'ya yansıtmak niyetiyle burada bir konum aldık. Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Sırbistan Kuzey Irak ve Sahra Altı Afrika ülkelerinde çok önemli sorumluluklar üstlendik. Avrupa'da da özellikle Almanya ve Bosna'da büyük projelerimiz var.

Sadece proje dizaynı yapmıyoruz. Yatırım planlamadan başlayan, fizibilite ile devam eden, proje yönetimini içeren, şantiye yönetimi ile ilgili projeleri de kapsayan, denetlemeyi de içene alan bir bütünlük içerisinde mimarlık faaliyetlerini de bu anlamda yürütmüş oluyoruz."

Bu akşam faaliyetlerini sona erdirecek olan fuarın açılışı, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe tarafından 20 Mart'ta yapılmıştı.