Libya'daki inşaat fuarına yerli ve yabancı onlarca firma katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Libya'daki inşaat fuarına yerli ve yabancı onlarca firma katıldı

23.03.2022 16:18

Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen inşaat fuarı ve foruma, aralarında Türk firmalarının da bulunduğu yerli ve yabancı onlarca firma katıldı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen inşaat fuarı ve foruma, aralarında Türk firmalarının da bulunduğu yerli ve yabancı onlarca firma katıldı.

Yerli ve yabancı 45 inşaat, mimarlık ve mühendislik şirketinin katıldığı inşaat fuarı ve forum kapsamında "bugün ve gelecek arasında şehir planlaması", "bankalar ve özel sektör arasındaki genel kalkınma projelerinin gayrimenkule etkileri" ve "Libya'da kentleşmeyi geliştirmenin yolları" gibi farklı konularda paneller düzenlendi ve sunumlar yapıldı.

Fuara katılan Libya Ortak Projeler Şirketi (PPP) Proje Müdürü Mudellele Suveyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faaliyetlerini ve projelerini tanıtmak üzere burada olduklarını söyledi.

Suveyd, Libya devlet başkanlığının konuk ağırlama salonu, Trablus'un Gırgariş bölgesinde "Endülüs kahvehaneleri" ve yine Trablus'ta 12 hektarlık bir alanı kaplayan "su şehri" gibi projeleri olduğunu aktardı.

"Su şehri" projesini fuarda görüntülü olarak ekranlardan katılımcıların beğenisine sunduklarını ifade eden Suveyd, projenin tasarımının kendileri tarafından yapıldığını kaydetti.

Suveyd ayrıca Trablus'un Şaab Limanı yakınında deniz müzesi, akvaryum ve su oyunları alanlarını içeren büyük bir projelerinin daha olduğunu belirterek, projelerini şimdilik sadece Libya içinde yoğunlaştıklarını ülke dışına çıkmadıklarını söyledi.

Bölgede yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteriyorlar

Libya merkezli "Sahra" şirketinin kurucu ortağı ve Libya'daki sorumluluklarını üstlenen genel müdürü Vedat Öztürk ise bölgede yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Öztürk, Kuzey Afrika genelinde ve Libya özelinde faaliyetlerini yoğunlaştıran büyük bir grup olduklarını ve Haziran 2021'de resmi süreçlerini tamamlayarak Trablus'ta resmen faaliyetlerine başladıklarını anlattı.

Mimarlık ve mühendislik hizmetlerini ifa etmek üzere Libya'da olduklarını dile getiren Öztürk, ülkenin siyasi konjonktüründen bağımsız olarak çok önceden bir konum aldıklarını, Libya'nın geleceğine güvendiklerini ve kendi altyapılarının buna uygun olduğunu bildiklerini söyledi.

Çok uzak coğrafyalarda yıllar yılı önemli faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu faaliyetlerden doğan çok ciddi tecrübelerimiz var. Bu tecrübeleri yeni dönemde Libya'ya yansıtmak niyetiyle burada bir konum aldık. Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Sırbistan Kuzey Irak ve Sahra Altı Afrika ülkelerinde çok önemli sorumluluklar üstlendik. Avrupa'da da özellikle Almanya ve Bosna'da büyük projelerimiz var.

Sadece proje dizaynı yapmıyoruz. Yatırım planlamadan başlayan, fizibilite ile devam eden, proje yönetimini içeren, şantiye yönetimi ile ilgili projeleri de kapsayan, denetlemeyi de içene alan bir bütünlük içerisinde mimarlık faaliyetlerini de bu anlamda yürütmüş oluyoruz."

Bu akşam faaliyetlerini sona erdirecek olan fuarın açılışı, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe tarafından 20 Mart'ta yapılmıştı.

Libya'daki inşaat fuarına yerli ve yabancı onlarca firma katıldı
Libya'daki inşaat fuarına yerli ve yabancı onlarca firma katıldı
Libya'daki inşaat fuarına yerli ve yabancı onlarca firma katıldı

YORUMLAR
500
Türkiye'nin en uzun pivot kapısı bu fuarda... 7 metre uzunluğundaki kapı, fuarda yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekti Türkiye'nin en uzun pivot kapısı bu fuarda... 7 metre uzunluğundaki kapı, fuarda yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekti WASHINGTON - Türk firmaları dünyanın en büyük uydu fuarında ürünlerini görücüye çıkardı WASHINGTON - Türk firmaları dünyanın en büyük uydu fuarında ürünlerini görücüye çıkardı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'daki inşaat fuarına yerli ve yabancı onlarca firma katıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek
16:41 Fatih Terim günler sonra konuştu! Portekiz maçı için dikkat çeken açıklama yaptı: İtiraf etmeliyim, üzgünüm
16:37 Nureddin Nebati görevden alınacak mı? Yerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geleceği iddiasına net yanıt geldi
16:35 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? İnegöl fethinin kapısı açılacak mı?
16:31 Belarus'un Putin'e destek vermek için savaşa dahil olacağı iddia edildi! Bazı Ukraynalı diplomatlardan ülkeyi terk etmeleri istendi
16:25 Yaptırımlarda sıra Putin'in sevgilisine geldi! Sınır dışı edilmesi için 63 bin imza toplandı
16:23 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Derin ölecek mi?
16:17 CHP'li Gürer'den ramazan kolisi tepkisi: 2018'de bir ramazan kolisi 49 liraydı, bugün 169 lira
16:08 Son Dakika: İstanbul'da ulaşıma zam yapılmayacak! Sunulan teklif reddedildi!
16:05 Ömür Gedik'in, kırmızı et yorumu tepki topladı: Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 17:03:30. #1.12#
SON DAKİKA: Libya'daki inşaat fuarına yerli ve yabancı onlarca firma katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement