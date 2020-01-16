Libya'daki Kuloğlu Türkleri kimdir; emekli büyükelçiler anlatıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya'daki Kuloğlu Türkleri kimdir; emekli büyükelçiler anlatıyor - Son Dakika Dünya

Libya'daki Kuloğlu Türkleri kimdir; emekli büyükelçiler anlatıyor

6 saat önce

Libya’ya Osmanlı vilayetlerinden giden yeniçerilerinin soyuna dayanan Koloğlu Türkleri son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya'da yaklaşık bir milyon Köroğlu Türkünün etnik temizlik riskiyle karşı karşıya kaldığına dair açıklamasının ardından tartışmaların odağına yerleşti.

Libya'daki Kuloğlu Türkleri kimdir; emekli büyükelçiler anlatıyor, System.String[]

Libya'ya Osmanlı vilayetlerinden giden yeniçerilerinin soyuna dayanan Kuloğlu (Köroğlu) Türkleri son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'da yaklaşık bir milyon Kuloğlu Türkünün etnik temizlik riskiyle karşı karşıya kaldığına dair açıklamasının ardından tartışmaların odağına yerleşti.


Halihazırda ağırlıklı olarak Mısrata, Trablus, Zawiya, Derna ve Zliten ve Bingazi'de yaşayan Koloğlu Türkleri, 1936 nüfus sayımlarına göre yaklaşık 35 binlik bir nüfusa sahipken şu anda tam rakamları bilinemiyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, Köroğlu, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:43 
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