Libya'daki Mitiga Havalimanı'nda Seferler Durduruldu

Libya
'da General Halife Hafter
güçlerine ait uçakların düzenlediği saldırının ardından başkent Trablus
'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda seferler durduruldu.
Mitiga Havalimanı Basın Sorumlusu Halid Bugarse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanındaki yolcuların tahliye edildiğini ve seferlerin askıya alındığını söyledi.
Ulusal Mutabakat Hükümeti de Hafter güçlerinin saldırısına sivillerin güvenliği açısından tepki gösterdi.
UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" (Öfke Volkanı) operasyonuna ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının sivillerin can güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi.
Hafter güçlerine ait savaş uçakları, bugün başkent Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havalimanı Mitiga'ya ilk kez hava saldırısı düzenlemişti.
Libya'da UMH birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırıya geçen darbeci General Hafter'e bağlı güçlere karşı dün operasyon başlatmıştı.
UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada, Trablus'taki çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.