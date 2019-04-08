Son Dakika Haberleri: Libya'daki Mitiga Havalimanı'nda Seferler Durduruldu

Libya'daki Mitiga Havalimanı'nda Seferler Durduruldu

33 dakika önce

- Mitiga Uluslararası Havalimanı Bombardıman sonrası havaalanı ve çevresinde oluşan hasar Havalimanında bekleyen yolcular Havalimanındaki uçaklar Libya'da General Halife Hafter güçlerine ait uçakların düzenlediği saldırının ardından başkent Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda...

- Mitiga Uluslararası Havalimanı
Bombardıman sonrası havaalanı ve çevresinde oluşan hasar
Havalimanında bekleyen yolcular
Havalimanındaki uçaklar Libya'da General Halife Hafter güçlerine ait uçakların düzenlediği saldırının ardından başkent Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda seferler durduruldu.

Mitiga Havalimanı Basın Sorumlusu Halid Bugarse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanındaki yolcuların tahliye edildiğini ve seferlerin askıya alındığını söyledi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti de Hafter güçlerinin saldırısına sivillerin güvenliği açısından tepki gösterdi.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" (Öfke Volkanı) operasyonuna ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının sivillerin can güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi.

Hafter güçlerine ait savaş uçakları, bugün başkent Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havalimanı Mitiga'ya ilk kez hava saldırısı düzenlemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:55 Kaynak: AA

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel
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