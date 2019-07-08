Son Dakika Haberleri: Libya'daki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durdu
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Libya'daki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durdu

1 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'daki Mitiga Uluslararası Havalimanına roketler düşmesi sonucu uçuşlar durduruldu.

Libya'daki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durdu, System.String[]
Libya'nın başkenti Trablus'daki Mitiga Uluslararası Havalimanına roketler düşmesi sonucu uçuşlar durduruldu.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na ülkede devam eden çatışmalar nedeniyle roketler düştü. Roketlerin düşmesi nedeniyle havalimanında uçuşlar durduruldu. Olaylar sırasında 3 African Airlines çalışanı yaralandı. Düşen roketler nedeniyle uçakların başka havalimanına yönlendirildiği ifade edildi.

General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Ulusal Mutabakat Hükümetinin elindeki başkent Trablus'u ele geçirmek için Nisan'dan bu yana askeri operasyonlar düzenliyor. - TRABLUS
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
Trablus, Libya, 3. Sayfa
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