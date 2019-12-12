Libya'daki Mitiga Uluslararası Havalimanı yeniden açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'daki Mitiga Uluslararası Havalimanı yeniden açıldı - Son Dakika

Libya'daki Mitiga Uluslararası Havalimanı yeniden açıldı

6 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin saldırıları nedeniyle uçuşların durdurulmasından 3 ay sonra yeniden açıldı.

Libya'daki Mitiga Uluslararası Havalimanı yeniden açıldı, System.String[]

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin saldırıları nedeniyle uçuşların durdurulmasından 3 ay sonra yeniden açıldı.

Havalimanı idaresinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, açılışın ardından ilk uçuşun Libya'ya ait Afrika Havayolları tarafından İstanbul Havalimanına yapılacağı belirtildi.

Hafter'e bağlı güçlerin saldırıları nedeniyle Mitiga Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlar 1 Eylül'de durdurulmuş, seferler Misrata Havalimanı'na kaydırılmıştı.

Halife Hafter Güçlerinin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, Trablus ve çevresinin, Mitiga Uluslararası Havalimanı hariç uçuşa yasak bölge ilan edildiğini duyurmuştu.


Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı İçişleri Bakanlığı ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sivil havacılığın uluslararası ve ulusal kanunlarla güvence altına alındığını ifade etmişti.


Libya'da uluslararası güçler ve Hafter

Ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter, 4 Nisan'da başkenti ele geçirmek üzere uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) yönelik operasyon başlatmıştı.

Aradan geçen yedi ayda başkenti ele geçirme girişiminde müttefiklerine vadettiği zaferi kazanamayan Hafter güçlerinin, son dönemde Rus güvenlik şirketi Wagner Grup tarafından desteklendiği iddiaları gündeme gelmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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