Libya'daki Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü:

Libya ordusu ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizlenen Terhune vilayetinden sonraki hedeflerinin Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları olduğunu açıkladı.

Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yeni meşru hedefimiz Sirte, Cufra ve ülkenin güneyinde bulunan petrol sahaları." dedi.

Libya ordusu, bugün Terhune vilayet merkezinin kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Hafter milisleri, Trablus'un yaklaşık 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetini başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullanıyordu.

Terhune'deki Hafter'e bağlı önde gelen milis birliklerden "Kaniyat"ın dün gece ülkenin doğusuna çekildiği yönündeki iddialar yerel basına yansımıştı.

Libya ordusu, son dönemde Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde etti. Son üç gün içinde, başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nın ardından Ayn Zara, Vadi er-Rebi gibi yerleşim bölgelerinden milisleri çıkartarak kontrolü sağlayan Libya ordusu, başkent Trablus il sırının tamamında kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.