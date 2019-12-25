Libya'daki olumsuz gelişmeler komşu ülkeleri rahatsız ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'daki olumsuz gelişmeler komşu ülkeleri rahatsız ediyor' - Son Dakika

Libya'daki olumsuz gelişmeler komşu ülkeleri rahatsız ediyor"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tunus Cumhurbaşkanı ile Libya'da ateşkesin sağlanması için işbirliğini görüştük. Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor, komşu ülkeleri rahatsız ediyor.

Libya'daki olumsuz gelişmeler komşu ülkeleri rahatsız ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tunus Cumhurbaşkanı ile Libya'da ateşkesin sağlanması için işbirliğini görüştük. Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor, komşu ülkeleri rahatsız ediyor. Yunanistan'ın ne kıta sahanlığı ne de özellikle Libya- Türkiye arasındaki mevcut bantla bir alakası var. Münhasır ekonomik bölgeyle ilgi ve alakası yok" " dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Tunus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:30 Kaynak: İHA
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