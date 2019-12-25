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Libya'daki olumsuz gelişmeler komşu ülkeleri rahatsız ediyor"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tunus Cumhurbaşkanı ile Libya'da ateşkesin sağlanması için işbirliğini görüştük. Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor, komşu ülkeleri rahatsız ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:30 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tunus Cumhurbaşkanı ile Libya'da ateşkesin sağlanması için işbirliğini görüştük. Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor, komşu ülkeleri rahatsız ediyor. Yunanistan'ın ne kıta sahanlığı ne de özellikle Libya- Türkiye arasındaki mevcut bantla bir alakası var. Münhasır ekonomik bölgeyle ilgi ve alakası yok" " dedi.
(İHA)
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