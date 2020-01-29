Libya'daki petrol sahalarının kapatılmasının 10 günlük zararı yarım milyar dolar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'daki petrol sahalarının kapatılmasının 10 günlük zararı yarım milyar dolar - Son Dakika

Libya'daki petrol sahalarının kapatılmasının 10 günlük zararı yarım milyar dolar

6 saat önce

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı grupların engellemeleri nedeniyle petrol tesislerinin kapatılmasının 10 günde 502 milyon dolar zarara yol açtığını açıkladı.

Libya'daki petrol sahalarının kapatılmasının 10 günlük zararı yarım milyar dolar, System.String[]

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı grupların engellemeleri nedeniyle petrol tesislerinin kapatılmasının 10 günde 502 milyon dolar zarara yol açtığını açıkladı.

Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumu, Hafter yanlısı silahlı grup ve aşiret liderlerinin engellemeleri üzerine ülkenin başlıca petrol tesislerinin kapatılması sonucu oluşan zarar bilançosunu açıkladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, petrol limanlarının kapatılmasıyla günde yaklaşık 50,2 milyon dolar olmak üzere ülkenin 27 Ocak 2020 itibariyle 10 gün içinde 502 milyon dolar zarara uğradığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu petrol tesislerinin kapatılması nedeniyle ülkenin günlük petrol üretiminin 1,2 milyon varilden 271 bin 204 varile düştüğü aktarıldı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin merkez ve doğu bölgelerindeki mevcut akaryakıt miktarının yeterli olduğunu ancak güney ve batı bölgelerinde çatışmalar nedeniyle arz sıkıntısı yaşanabildiğini kaydetti.

Hafter'e bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları isimli silahlı grup, Berlin'de Libya krizine ilişkin konferans gerçekleştirilmeden bir gün önce, 18 Ocak'ta Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı. Hafter yanlısı aşiret liderleri de Şarara ve El-Fil petrol kuyularında üretimi durdurduklarını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilciliği ve aralarında ABD'nin de olduğu birçok ülke "Libyalıların can damarı niteliğindeki petrol ve doğal gaz sektörünün siyasi hamlelere kurban edilmemesi" çağrısı yapmıştı.

Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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