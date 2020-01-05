Libya'daki saldırıda ölen öğrenciler için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Libya'daki saldırıda ölen öğrenciler için cenaze töreni düzenlendi

6 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'ta, dün askeri okula düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden 30 öğrenci için cenaze töreni yapıldı.

Libya'daki saldırıda ölen öğrenciler için cenaze töreni düzenlendi, System.String[]

Libya'nın başkenti Trablus'ta, dün askeri okula düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden 30 öğrenci için cenaze töreni yapıldı.

Soğuk havaya rağmen Trablus'un sembolik Şehitler Meydanı'nda toplanan binlerce Libyalı, tekbir getirdi, milis lider Halife Hafter'e destek veren Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerin kesilmesi yönünde sloganlar attı.

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Devlet Yüksek Konseyinin Başkanı Halid el-Mişri, burada yaptığı konuşmada, "Yarın, Mısır ve BAE ile ilişkilerin kesilmesini ve bu iki ülkeye savaş ilan edilmesini talep edeceğiz." dedi.

Mişri'nin bu sözlerine meydandakiler tekbirlerle karşılık verdi.

"BM bizimle alay ediyor"

Saldırının hedefi olan askeri okulun yöneticisi Said el-Malti de AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda 350 kadar öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Malti, UMH'den, Mısır ve BAE ile ilişkilerin kesilmesini istediklerini ifade etti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) kendileriyle alay ettiğini söyleyen Malti, BM'nin dün yayınladığı açıklamada saldırının kınandığını ancak faillerin zikredilmediğini dile getirdi.

- "Korkunç bir manzarayla karşılaştık"

Askeri okulun öğrencilerinden Muhammed Abdurrezak Ebu Huşayyim (23) de akşam yemeğinden sonra öğrenciler bahçede sıra halinde yürürken patlama sesi duyduklarını söyledi.

Dehşet içinde bahçeye çıktıklarını belirten Huşayyim, "Korkunç bir manzarayla karşılaştık. Arkadaşlarımızın uzuvlarının etrafa saçıldığını gördük. Oldukları yerde ölmüşlerdi." dedi.

Libya'nın doğusundaki milis lideri Halife Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçakları, dün akşam başkent Trablus'taki askeri bir okula, öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada hava bombardımanı düzenlemiş, saldırıda 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı.

Körfez'deki destekçileri Suudi Arabistan ve BAE'yi ziyaretinin ardından, Libya bir ulusal diyalog toplantısına hazırlanırken başkente saldırı emri veren Hafter, ülkesini şiddet sarmalına sürüklemişti.

Libya'nın başkenti Trablus 10 aydır Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Fransa ve Rusya'nın desteklediği Halife Hafter milislerinin saldırısı altında yaşıyor. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin TBMM'de kabul edilmesinin ardından başkentte Türk ordusunun Hafter milislerinin saldırılarını durduracağına ilişkin büyük bir beklenti var.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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