Libya'daki Şerara petrol sahasında üretim yeniden başladı - Son Dakika

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin en büyük petrol sahası Şerara'da, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısı nedeniyle "mücbir durum" ilan edilerek üretimin durdurulduğunu açıklamıştı.

Bölgede güvenliğin sağlandığını belirten Kamudi, "Şerara petrol sahası, birkaç saatlik aranın ardından yeniden faaliyete geçti." dedi.

Libya Petrol Tesisleri Muhafızları Müdürü Mahmud el-Kamudi, Trablus merkezli "February" televizyonuna yaptığı açıklamada, Şerara petrol sahasında üretime yeniden başlandığını duyurdu.

Libya 'daki en büyük petrol sahası Şerara'da, silahlı grupların saldırısı nedeniyle durdurulan petrol üretiminin birkaç saat sonra yeniden başladığı açıklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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