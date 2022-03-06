Libya'daki Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretim durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Libya'daki Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretim durduruldu

06.03.2022 19:37
Libya'daki Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretim durduruldu

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), aralarında ülkenin en büyük petrol sahası olan Şerara'nın da bulunduğu 2 petrol sahasında "mücbir sebep" durumundan dolayı üretimin durdurulduğunu açıkladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), aralarında ülkenin en büyük petrol sahası olan Şerara'nın da bulunduğu 2 petrol sahasında "mücbir sebep" durumundan dolayı üretimin durdurulduğunu açıkladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Muhammed el-Beşir el-Karac liderliğindeki silahlı bir grubun 4 Mart'ta, ülkenin doğusundaki Şerara ve El-Fil petrol sahalarındaki ham petrol vanalarını kapattığı ifade edildi.

Açıklamada, oluşan mücbir sebepten dolayı Şerara ve Fil petrol sahalarında üretimin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca vanaların kapatılması nedeniyle günlük 330 bin varil kesinti yaşandığı ve yaklaşık 160 milyon dinar (34, 8 milyon dolar) zarar edildiği aktarıldı.

Kurumun Başkanı Mustafa Sanallah da aynı silahlı grubun petrol fiyatlarının yükselişiyle eş zamanlı olarak 2014-2016 yıllarında da petrol vanalarını kapattığını ve tüm bunların, bu grubun gizli eller tarafından yönlendirildiğini gösterdiğini vurguladı.

YORUMLAR
500
Libya'da camilerdeki Kovid-19 önlemleri kaldırılıyor Libya'da camilerdeki Kovid-19 önlemleri kaldırılıyor

Hamster Coin, Petrol, Libya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'daki Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretim durduruldu - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi
19:29 Bakan Soylu'dan "ayçiçek yağları" hakkında açıklama geldi: Türkiye içerisinde bir şeyi geliştirmek istiyorlar
19:27 Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısı kaç? Bakan Soylu paylaştı
19:26 Maç başlamadan taraftarlar birbirine girdi! Fenerbahçe taraftarı Trabzonsporlulara saldırdı
19:23 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi
18:54 Hamile kalan üniversiteli kızın, anne ve babasına verdiği cevap sosyal medyayı salladı: Erkek arkadaşım hapşırınca oldu
18:37 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son dakika açıklaması geldi! Trabzonspor maçına gitmeme kararı aldı
18:30 İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek
18:14 İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük -Altay karşılaşmasında kazanan olmadı
18:07 Kritik maç öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması geldi: Moralimiz yüksek, iyi hazırlandık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 19:54:02. #1.12#
SON DAKİKA: Libya'daki Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretim durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement