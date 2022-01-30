Üye Girişi
Libya'daki Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'in seçimlerden önce hükümeti düşürme hamlesi tartışılıyor - Son Dakika

Libya'daki Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'in seçimlerden önce hükümeti düşürme hamlesi tartışılıyor

30.01.2022 12:21
Libya'daki Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'in seçimlerden önce hükümeti düşürme hamlesi tartışılıyor

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in, hükümeti değiştirerek yeni bir hükümet kurulması için çaba gösterdiği belirtiliyor.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in, hükümeti değiştirerek yeni bir hükümet kurulması için çaba gösterdiği belirtiliyor.

Salih, bu kapsamda Temsilciler Meclisinden çıkardığı kararla, Devlet Yüksek Konseyinin yeni başbakanı seçmeye yönelik istişarelerden uzaklaştırılmasını sağladı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun aldığı karara göre 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan tarafların seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadığı Libya'da, hükümet ve Meclis arasındaki görüş ayrılığının siyasi bir krize dönüşmesinden endişe ediliyor.

Salih'in Dibeybe'ye karşı planı

Başbakanlık için 13 şart ileri süren Temsilciler Meclisi, şartlarından ikisiyle Abdulhamid Dibeybe'nin seçimlere katılmasını önleme girişiminde bulundu.

Seçimlere katılmayacağına dair yazılı bir taahhütte bulunması istenen Dibeybe'nin, seçimler öncesinde istifa etmesi de şart koşuldu.

Akile Salih'in öncülüğündeki Temsilciler Meclisinin öne sürdüğü bu şartlar, 24 Aralık 2021 itibarıyla hükümetin meşruiyetini kaybetmesi ve hükümetin değişmesi sonucunu doğuruyor.

Salih, hükümetin görevine devam edebilmesi için güvenoyu gerektiğini belirten şartlarıyla, Dibeybe hükümetinin milletvekili desteğini alamayarak düşmesini amaçlıyor.

Dibeybe'nin seçimlerde aday olmaması şartıyla Salih cephesi seçimlerde önemli bir rakibini saf dışı bırakmaya çalışıyor.

Devlet Yüksek Konseyi, Salih'in planını reddetti

Seçimlerin planlandığı gibi 24 Aralık'ta yapılamaması üzerine Temsilciler Meclisi yeni başbakanın seçimine ilişkin şartları ve mekanizmayı istişare etmek için 25 Aralık 2021'de oturum düzenledi.

Oturumda yapılan oylamada Devlet Yüksek Konseyinin yeni başbakanı seçme istişarelerine katılmasını 21 kişi kabul ederken, 30 kişi ise reddetti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin Fas'ta Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile yeni bir hükümetin kurulması ve ardından Anayasa oylamasına gidilmesi konusunda görüşmeler yürüttüğü, ancak anlaşma sağlanamadığı ortaya çıktı.

Mişri, Temsilciler Meclisinin, Devlet Yüksek Konseyini yeni hükümetin kurulması konusundaki istişarelerden uzaklaştırma kararı almasının ardından, "yürütme organında hiçbir değişiklik olmayacağını" açıkladı.

Temsilciler Meclisinden yükselen tepkiler

Temsilciler Meclisinin ise 2019 Nisan ve 2021 Mart dönemlerine benzer bir bölünmeyle karşı karşıya olduğunu belirten Milletvekili Muhammed er-Raid, hükümeti değiştirmeye çalışmanın "yeni bir bölünmeye ya da savaşa yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Hükümeti yeniden kurmanın 5-6 ay sürebileceğini ifade eden Milletvekili Aişe Selabi de "Batı'da yeni bir savaş çıkarmak mı istiyorsunuz?" diyerek yeni hükümet kurma planına tepki gösterdi.

Libya Temsilciler Meclisindeki 62 milletvekili ise 23 Ocak'ta Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti'nin çalışmalarına devam etmesi yönündeki desteklerini açıkladı.

Dibeybe'nin karşı hamlesi

Libya'da 23 Ocak'ta başkent Trablus'ta Başbakan Dibeybe'nin öncülüğünde Anayasayı Destekleme Konferansı düzenlenirken, konferansa katılan Libyalı siyasiler ve yetkililer Salih'in planına karşı duruş gösterdi.

Konferansa, Dibeybe'nin yanı sıra Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi en-Nuveyri, Trablus Belediye Başkanı İbrahim el-Halifi, İçişleri Bakanı Halid Mazin ve Barolar Birliği Başkanı Abdurrauf Kanbic katıldı.

Libya'daki sorunların "gerçek bir Anayasa'nın olmaması"ndan kaynaklandığını söyleyen Dibeybe, Libyalı tüm tarafları, demokratik sürecin temeli olan seçimlere destek vermeye çağırdı.

Dibeybe, konferans yoluyla Salih'in hükümeti seçimlerden önce değiştirmeye çalışması durumunda birçok kurumun desteğinden mahrum kalacağını da göstermiş oldu.

Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Nuveyri'nin konferansa katılması, Dibeybe'ye destek verdiği şeklinde değerlendirilirken, Dibeybe'yi koltuğundan etmek isteyen Salih'in kendi makamını bırakarak yerine Nuveyri'nin geçebileceği konuşuluyor.

YORUMLAR
500

Temsilciler Meclisi, Dibeybe, Hükümet, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'daki Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'in seçimlerden önce hükümeti düşürme hamlesi tartışılıyor - Son Dakika


İstifa eden Abdulhamit Gül'e Kılıçdaroğlu'ndan övgü: Pozitif bir profili vardı İstifa eden Abdulhamit Gül'e Kılıçdaroğlu'ndan övgü: Pozitif bir profili vardı         
12:25
Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li         
12:23
Üçlü cinsel ilişki skandalı! Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Üçlü cinsel ilişki skandalı! Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
11:07
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01

Son Dakika Haberleri
12:22 Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li
12:10 Katar medyasından gündem olacak analiz! Türkiye'nin Libya'da olması Avrupalıları çıldırttı
11:50 Dehşet cinayetin detayları ortaya çıktı! Evlilik tartışmasında kadının boğazını kesmiş
11:38 Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar
11:24 Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi bulunan 4 ili tek tek sıraladılar
11:11 Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık
11:02 Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme
11:01 Başakşehir'e bomba transfer! Premier Lig'den usta kanat geliyor
10:22 Gonca Vuslateri, Serdar Ortaç'ın "Kürtaj oldular" sözlerine sert çıktı: Bu nasıl leşlik
10:18 Kas hastası eşi için gelen yorumlara isyan etti: Cinsel hayatımız çok iyi, bizi rahat bırakın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 12:29:16. #1.11#
SON DAKİKA: Libya'daki Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'in seçimlerden önce hükümeti düşürme hamlesi tartışılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement