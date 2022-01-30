Libya'daki Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'in seçimlerden önce hükümeti düşürme hamlesi tartışılıyor - Son Dakika

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in, hükümeti değiştirerek yeni bir hükümet kurulması için çaba gösterdiği belirtiliyor.

Salih, bu kapsamda Temsilciler Meclisinden çıkardığı kararla, Devlet Yüksek Konseyinin yeni başbakanı seçmeye yönelik istişarelerden uzaklaştırılmasını sağladı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun aldığı karara göre 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan tarafların seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadığı Libya'da, hükümet ve Meclis arasındaki görüş ayrılığının siyasi bir krize dönüşmesinden endişe ediliyor.

Salih'in Dibeybe'ye karşı planı

Başbakanlık için 13 şart ileri süren Temsilciler Meclisi, şartlarından ikisiyle Abdulhamid Dibeybe'nin seçimlere katılmasını önleme girişiminde bulundu.

Seçimlere katılmayacağına dair yazılı bir taahhütte bulunması istenen Dibeybe'nin, seçimler öncesinde istifa etmesi de şart koşuldu.

Akile Salih'in öncülüğündeki Temsilciler Meclisinin öne sürdüğü bu şartlar, 24 Aralık 2021 itibarıyla hükümetin meşruiyetini kaybetmesi ve hükümetin değişmesi sonucunu doğuruyor.

Salih, hükümetin görevine devam edebilmesi için güvenoyu gerektiğini belirten şartlarıyla, Dibeybe hükümetinin milletvekili desteğini alamayarak düşmesini amaçlıyor.

Dibeybe'nin seçimlerde aday olmaması şartıyla Salih cephesi seçimlerde önemli bir rakibini saf dışı bırakmaya çalışıyor.

Devlet Yüksek Konseyi, Salih'in planını reddetti

Seçimlerin planlandığı gibi 24 Aralık'ta yapılamaması üzerine Temsilciler Meclisi yeni başbakanın seçimine ilişkin şartları ve mekanizmayı istişare etmek için 25 Aralık 2021'de oturum düzenledi.

Oturumda yapılan oylamada Devlet Yüksek Konseyinin yeni başbakanı seçme istişarelerine katılmasını 21 kişi kabul ederken, 30 kişi ise reddetti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin Fas'ta Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile yeni bir hükümetin kurulması ve ardından Anayasa oylamasına gidilmesi konusunda görüşmeler yürüttüğü, ancak anlaşma sağlanamadığı ortaya çıktı.

Mişri, Temsilciler Meclisinin, Devlet Yüksek Konseyini yeni hükümetin kurulması konusundaki istişarelerden uzaklaştırma kararı almasının ardından, "yürütme organında hiçbir değişiklik olmayacağını" açıkladı.

Temsilciler Meclisinden yükselen tepkiler

Temsilciler Meclisinin ise 2019 Nisan ve 2021 Mart dönemlerine benzer bir bölünmeyle karşı karşıya olduğunu belirten Milletvekili Muhammed er-Raid, hükümeti değiştirmeye çalışmanın "yeni bir bölünmeye ya da savaşa yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Hükümeti yeniden kurmanın 5-6 ay sürebileceğini ifade eden Milletvekili Aişe Selabi de "Batı'da yeni bir savaş çıkarmak mı istiyorsunuz?" diyerek yeni hükümet kurma planına tepki gösterdi.

Libya Temsilciler Meclisindeki 62 milletvekili ise 23 Ocak'ta Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti'nin çalışmalarına devam etmesi yönündeki desteklerini açıkladı.

Dibeybe'nin karşı hamlesi

Libya'da 23 Ocak'ta başkent Trablus'ta Başbakan Dibeybe'nin öncülüğünde Anayasayı Destekleme Konferansı düzenlenirken, konferansa katılan Libyalı siyasiler ve yetkililer Salih'in planına karşı duruş gösterdi.

Konferansa, Dibeybe'nin yanı sıra Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi en-Nuveyri, Trablus Belediye Başkanı İbrahim el-Halifi, İçişleri Bakanı Halid Mazin ve Barolar Birliği Başkanı Abdurrauf Kanbic katıldı.

Libya'daki sorunların "gerçek bir Anayasa'nın olmaması"ndan kaynaklandığını söyleyen Dibeybe, Libyalı tüm tarafları, demokratik sürecin temeli olan seçimlere destek vermeye çağırdı.

Dibeybe, konferans yoluyla Salih'in hükümeti seçimlerden önce değiştirmeye çalışması durumunda birçok kurumun desteğinden mahrum kalacağını da göstermiş oldu.

Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Nuveyri'nin konferansa katılması, Dibeybe'ye destek verdiği şeklinde değerlendirilirken, Dibeybe'yi koltuğundan etmek isteyen Salih'in kendi makamını bırakarak yerine Nuveyri'nin geçebileceği konuşuluyor.