Türkiye ile Libya devleti arasında imzalanan "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası" kapsamında kurulan hastane 28 Ocak 2020 tarihinden bu yana hizmet veriyor.

Topaç, hastanede 14 farklı branşta hekim ve yardımcı sağlık personeli ile 7 gün 24 saat esasına göre sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Tripoli, Libya, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Libya'daki Türk Silahlı Kuvvetleri askeri hastanesi 30 binden fazla hastaya 'şifa' oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.