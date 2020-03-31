Libya'daki UMH: BAE'den kalkan 2 kargo uçağı Hafter'in kontrolündeki bölgeye indi - Son Dakika

12 Ocak ile 25 Şubat tarihleri arasında BAE'den Libya'nın doğusundaki Hafter güçlerine 6 bin tondan fazla yük taşıyabilecek 100 kargo uçuşu düzenlendiği belirlenmişti.

Açıklamada, uçakların BAE'nin başkenti Abu Dabi 'deki Suveyhan Hava Üssü'nden havalandıkları ve Libya'nın doğusundaki Merc kentinde bulunan Hadim Hava Üssü'ne indiklerinin tespit edildiği belirtilmişti.

Öfke Volkanı Operasyon Basın Merkezi tarafından 28 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, BAE'den kalkan askeri mühimmat taşıyan Ilyushin Il-76 tipi Rus yapımı kargo uçaklarının Libyanın doğusuna 3 uçuş gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Açıklamada, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin Suveyhan Askeri Hava Üssü'nden kalkan 2 askeri kargo uçağının, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerince kontrol edilen El-Merc şehrinin güneyindeki BAE'ye ait El- Hadim Askeri Üssü'ne indiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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