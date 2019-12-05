Son Dakika Haberleri: Libya'daki UMH Başkanı Serrac'dan Berlin Konferansı çağrısı
Son Dakika Güncel Libya'daki UMH Başkanı Serrac'dan Berlin Konferansı çağrısı - Son Dakika

Libya'daki UMH Başkanı Serrac'dan Berlin Konferansı çağrısı

6 saat önce

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ilgili tüm ülkeleri, Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere Berlin Konferansı'na katılmaya çağırdı.

Libya'daki UMH Başkanı Serrac'dan Berlin Konferansı çağrısı, System.String[]

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ilgili tüm ülkeleri, Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere Berlin Konferansı'na katılmaya çağırdı.

UMH İletişim ve Enformasyon İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre Serrac, Avrupa Birliğinin (AB) Trablus Büyükelçisi Alan Bugeja ve Almanya'nın Trablus Büyükelçisi Oliver Owcza ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında Halife Hafter güçleriyle yaşanan çatışmalara değinen Serrac, "Trablus'ta ateşkes konusunu konuşmak için saldırgan güçlerin geri çekilmesi gerekir." dedi.

Serrac, ayrıca Libya'daki siyasi kriz ve çatışmaları görüşmek üzere ilgili tüm ülkelerin Berlin Konferansı'na katılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Libya'yı görüşmek üzere gelecek yılın başında devlet ve hükümet başkanları seviyesinde konferans düzenlemek istediklerini" belirtmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri karşı operasyon başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Trablus, Berlin, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Berlin'de bir Türke ait döner dükkanın duvarına gamalı haç çizildi
Türkiye ile Libya'nın tarihi anlaşması sonrası Rumlardan küstah çıkış: Türkiye'ye karşı her türlü silahı kullanacağız Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmiştir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 03:59:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya'daki UMH Başkanı Serrac'dan Berlin Konferansı çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]