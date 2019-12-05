Libya'daki UMH birlikleri, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki saldırılarını püskürttü

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Bölgedeki birliklerin takviye edildiğini belirten Mecei, çatışma sonucu can kaybı ve hasar meydana gelmediğini ifade etti.

Hafter güçlerinin Salahaddin bölgesine girmek için saldırdığını söyleyen Mecei, karadan ve havadan düzenlenen saldırıların püskürtüldüğünü kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Libya tepkisi: Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun?