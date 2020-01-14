Libya'daki UMH birlikleri: "Hafter'in saldırılarına karşı koymaya hazırız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'daki UMH birlikleri: 'Hafter'in saldırılarına karşı koymaya hazırız' - Son Dakika

Libya'daki UMH birlikleri: "Hafter'in saldırılarına karşı koymaya hazırız"

6 saat önce

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in saldırılarını püskürtmek için hazır olduklarını duyurdu.

Libya'daki UMH birlikleri:

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in saldırılarını püskürtmek için hazır olduklarını duyurdu.

Libya Ahrar kanalına konuşan Trablus Bölge Komutanı Tümgeneral Abdulbasit Mervan, siyasi yönetimin emirleri doğrultusunda ateşkese karar verdiklerini, ancak Hafter'in anlaşmayı imzalamayı reddetmesiyle bütün seçeneklerin şu an masada olduğunu belirtti.

Mervan, Hafter'in bütün saldırılarına karşı koymaya hazır olduklarını dile getirdi.

Hafter Trablus etrafına takviye güç yığıyor

UMH'ye bağlı askeri kaynaklar bugün, Trablus'un güneydoğusunda Hafter milislerinin merkez karargah olarak kullandıkları Terhune kentine, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait zırhlı araçlar ve topların ulaştığını duyurmuştu.

Türkiye ve Rusya'nın ortak girişimiyle hazırlanan ateşkes anlaşması, dün Moskova'da gerçekleştirilen görüşmeler sonunda UMH tarafından imzalanmıştı. Hafter ise anlaşmayı imzalamadan sabah saatlerinde Moskova'dan ayrılmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.

Hafter'in Libya'ya ulaştığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, askeri, siyasi ve mali olarak kendisine destek veren Mısır veya BAE'ye gittiği iddia edildi.

Türkiye ile Rusya'nın Libya'daki taraflara çatışmalara son vermek, insani yardımları halka ulaştırmak için sunduğu ateşkes önerisi, aynı zamanda ülkedeki sorunların yalnızca Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözülmesini içeriyordu.

Halife Hafter, Rusya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:56 Kaynak: AA
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