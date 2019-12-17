Libya'daki UMH birlikleri Trablus'ta Hafter mevzilerini hedef aldı - Son Dakika

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneyinde Halife Hafter güçlerine ait mevzilere saldırı düzenledi.

UMH'ye bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde başkent Trablus'un güneyindeki Hafter mevzileri hedef alındı.



Aralarında Misrata'nın da bulunduğu birçok kentte başkenti korumak için seferberlik ilan edilmesinin ardından, UMH birliklerince Trablus'un güneyine takviye güç gönderildiği kaydedildi.

Söz konusu takviye güçlerin UMH'ye bağlı orta askeri bölgeden gönderildiği belirtildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 7 kentte seferberlik ilan edilmişti.