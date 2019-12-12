Libya'daki UMH birlikleri Trablus'un güneyinde Hafter saldırısını püskürttü - Son Dakika
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Libya'daki UMH birlikleri Trablus'un güneyinde Hafter saldırısını püskürttü

6 saat önce

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, birkaç gündür devam eden kısmi sükünetin ardından başkent Trablus'un güneyinde Halife Hafter güçlerinin saldırısını püskürttü.

Libya'daki UMH birlikleri Trablus'un güneyinde Hafter saldırısını püskürttü, System.String[]

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, birkaç gündür devam eden kısmi sükünetin ardından başkent Trablus'un güneyinde Halife Hafter güçlerinin saldırısını püskürttü.

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyon Odası Komutanı Binbaşı Ahmet Ebu Şahma, yaptığı yazılı açıklamada, Trablus'un güneyinde Hafter güçlerine destek için bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait iki askeri ve bir zırhlı aracı imha ettiklerini belirtti.

İmha edilen araçlarda 6 kişinin bulunduğunu aktaran Ebu Şahma, sahadaki kaynaklardan aldıkları bilgiye göre Hafter güçlerinden de 9 kişinin öldürüldüğünü aktardı.

Ebu Şahma, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, daha önce yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyindeki Salahaddin bölgesinde Hafter kuvvetlerinin kara saldırısının püskürtüldüğünü kaydetmişti.

Üç gündür devam eden kısmi sakinliğin ardından Salahaddin bölgesinde bu sabah yeniden UMH'ye bağlı birlikler ile Hafter güçleri arasında çatışmalar başlamıştı.

UMH tarafından 10 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, Hafter'i destekleyen yabancı güçlere işaret edilerek, "çok uluslu" güçlerin 6 Aralık'ta Trablus'a girmeyi planladığı yönünde bilgi alındığı ve saldırı planlarının boşa çıkarıldığı belirtilmişti.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı operasyon başlatmıştı.


Aradan geçen 7 ayda başkenti ele geçirme girişiminde müttefiklerine vadettiği zaferi kazanamayan Hafter güçlerinin, son dönemde Rus güvenlik şirketi Wagner Grup tarafından desteklendiği iddiaları da gündeme gelmişti.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:46 Kaynak: AA
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