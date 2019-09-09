Son Dakika Haberleri: Libya'daki UMH birlikleri Trablus'un güneyindeki mevzilerde güçleniyor
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Libya'daki UMH birlikleri Trablus'un güneyindeki mevzilerde güçleniyor

1 saat önce

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birliklerinin, başkent Trablus'un güneyindeki çatışma mevzilerinde konumlarını güçlendirdiği belirtildi.

Libya'daki UMH birlikleri Trablus'un güneyindeki mevzilerde güçleniyor, System.String[]

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birliklerinin, başkent Trablus'un güneyindeki çatışma mevzilerinde konumlarını güçlendirdiği belirtildi.

UMH birliklerine ait Saha Operasyonları Odası Komutanı Tümgeneral Ahmed Buşahme, yaptığı yazılı açıklamada, Trablus'un güneyindeki çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Buşahme, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait insansız hava araçlarıyla dün gece saatlerinde düzenlenen yoğun hava bombardımanının ardından UMH birliklerinin Trablus'un güneyindeki tüm çatışma mevzilerinde konumlarını güçlendirdiğini aktardı.

Hafter birlikleri hava saldırısıyla hedef alındı

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Enformasyon Merkezinin, Albay Tayyar Muhammed Kanun'un açıklamasına dayandırdığı haberde hava kuvvetlerinin Hafter'e ait hedeflere yönelik 5 saldırı düzenlediği ifade edildi.

Hava saldırılarında, Suk es-Sebt'te Hafter birliklerine ait operasyon odası, Kasr bin Gaşir'deki ağır silahlar, Vadi er-Rebi'de yer alan ve Trablus'a rastgele saldırılar düzenleyen obüslerin vurulduğu kaydedildi.

Enformasyon Merkezi ayrıca, başkentin güneyindeki El-Hira bölgesinde Hafter güçlerine ait Grad füzesi, havan topu ve yüklü miktarda askeri teçhizatın bulunduğu mühimmat deposunun ele geçirildiğini de aktardı.

Hafter güçlerine ait uçakların dün gece TrabLus'un güneyindeki Ayn Zara, El-Hılle ve Vadi er-Rebi bölgelerinde hava saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtilmişti.

UMH, iki gün önce yaptığı açıklamada birlikleri ile Hafter güçleri arasında çatışmaların birkaç günlük sakinlikten sonra yeniden başladığını duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:24 Kaynak: AA
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