Libya'daki UMH birlikleri Vatiyye Hava Üssü'nde kontrolü sağladı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askeri birlikleri başkent Trablus'un güneybatısında yer alan ve ikinci en stratejik üs konumundaki Vatiyye'yi tümüyle ele geçirdi.

UMH'nin bu sabah başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu'nu komuta eden Tümgeneral Usame Cuveyli yaptığı yazılı açıklamada, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolü tamamen sağladıklarını açıkladı.

Cuveyli, BM'nin yeni tip koronavirüs nedeniyle yapılan insani ateşkes çağrılarına rağmen, Hafter milislerinin Trablus'a saldırılarını sürdürmesi üzerine harekat başlattıklarını hatırlattı.

Üsse bu sabah üç ayrı koldan operasyon düzenlediklerini dile getiren Cuveyli, özellikle de ana girişten yaptıkları girişimde üssün tamamını ele geçirdiklerini bildirdi.

Mitiga'dan sonraki en önemli hava üssü

Mitiga Havalimanı'ndan sonraki en önemli askeri hava üssü olarak kabul edilen Vatiyye, Ağustos 2014'te Hafter milislerinin eline geçmişti. UMH birlikleri Nisan 2019'da üste kontrolü kısa süreli almış ancak tekrar kaybetmişti.