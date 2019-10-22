Son Dakika Haberleri: Libya'daki UMH, BM'yi "siviller için harekete geçmeye" çağırdı
Son Dakika Güncel Libya'daki UMH, BM'yi 'siviller için harekete geçmeye' çağırdı

Libya'daki UMH, BM'yi "siviller için harekete geçmeye" çağırdı

3 dakika önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonundan (UNSMIL), sivilleri korumak için ciddi ve etkin bir şekilde harekete geçmesini talep etti.

Libya'daki UMH, BM'yi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonundan (UNSMIL), sivilleri korumak için ciddi ve etkin bir şekilde harekete geçmesini talep etti.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin bugün başkent Trablus'a düzenlediği saldırı kınandı.

Açıklamada, caydırıcı önlemler alınmadan geçen her günün daha fazla sivilin ölümüne neden olacağı vurgulandı.

Uluslararası toplumun caydırıcı ve kararlı tutum sergilememesinin Hafter'e bağlı güçleri bu tür suçları işleme konusunda cesaretlendirdiği belirtilen açıklamada, olaydan UNSMIL'in sorumlu olduğu kaydedildi.

UMH'nin ilgili birimlerinin işlenen bu suçları belgelemekte olduğu ve suçluları adalete teslim etmek için uluslararası insan hakları örgütleriyle koordineli bir şekilde çalışacağı aktarılan açıklamada, UNSMIL'den, sivilleri korumak için ciddi ve etkin bir şekilde harekete geçmesi talep edildi.

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin bugün başkent Trablus'a düzenlediği havan saldırısında 3 çocuk yaşamını yitirmişti.

Hafter'e bağlı savaş uçaklarının geçen hafta Trablus'un Fernac bölgesindeki sivil alanlara rastgele düzenlediği saldırılar sonucu da 3 küçük kız kardeş yaşamını yitirmiş, anne ve bir erkek kardeş ise yaralanmıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:04 Kaynak: AA
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