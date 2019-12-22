Libya'daki UMH'den ABD'ye Hafter'in saldırılarına karşı "açık tavır alma" çağrısı - Son Dakika
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Libya'daki UMH'den ABD'ye Hafter'in saldırılarına karşı "açık tavır alma" çağrısı

6 saat önce

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başta ABD olmak üzere uluslararası ve bölgesel güçlere, darbeci General Halife Hafter'in başkent Trablus'a yönelik saldırılarına karşı açık tavır alma çağrısında bulundu.

Libya'daki UMH'den ABD'ye Hafter'in saldırılarına karşı

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başta ABD olmak üzere uluslararası ve bölgesel güçlere, darbeci General Halife Hafter'in başkent Trablus'a yönelik saldırılarına karşı açık tavır alma çağrısında bulundu.

Libya'nın El-Ahrar televizyonunun haberine göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Seyyale, ülkedeki krizin, Hafter güçlerinin Trablus'a ve terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşan ordu mevzilerine düzenlediği saldırılardan kaynaklandığını belirtti.

UMH'nin, Libya'nın meşru hükümeti ve Libya halkının tek temsilcisi olduğunu vurgulayan Seyyale, başta ABD olmak üzere uluslararası ve bölgesel güçlere, Hafter'in Trablus'a yönelik saldırılarına karşı açık tavır takınma çağrısı yaptı.

Seyyale, Hafter güçlerinin Trablus saldırısının, ülkede istikrarın ve demokratik sivil bir devletin kurulmasının önünde önemli bir engel olduğunu ifade etti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.


Darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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